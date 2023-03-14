الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح معرض «حماة وطن» لبيع السلع الغذائية المخفضة

إفتتاح معرض حزب حماة
إفتتاح معرض حزب حماة وطن

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بأسيوط، معرض بيع المواد والسلع الغذائية المخفضة، والذي تنظمه أمانة حزب حماة الوطن بميدان الشهيد أحمد جلال (المنفذ) بحي غرب، لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25%.

يأتي ذلك ضمن أنشطة الحزب تحت رعاية ودعم الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير أمين عام الحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الحزب، لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25% في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها بالأسواق ومحاربة احتكار المواد الغذائية من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم المواد الغذائية المتنوعة، مثل اللحوم والخضراوات والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والشاي بأنواعه وجميع أنواع المواد الغذائية، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بنسبة من 20 إلى 25%.

كما التقى المحافظ ببعض الأهالي، واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين، تسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وتفقد قسم اللحوم والمجمدات والذي يشمل عرضا لأنواع اللحوم والمجمدات من الدواجن بأنواعها والتي تباع بأسعار تناسب المواطنين وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الخارج.

ووجه محافظ أسيوط الشكر للقائمين على حزب حماة الوطن، والشركات العارضة، لدورهم ومشاركتهم المجتمعية في فتح معارض ومنافذ المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرى ومراكز المحافظة ودعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال المبادرات الخيرية والتنموية.

وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية للبدء في إقامة معارض «أهلا رمضان»، بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من ناحيته، قال النائب مصطفى بدران إن افتتاح معرض اليوم يأتي ضمن سلسلة المعارض والمنافذ التي ينظمها الحزب بمراكز المحافظة ضمن مبادرة «ضد غلاء الأسعار» لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير المواد الغذائية والسلع والخضراوات واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، استكمالا لدور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في محاربة جشع التجار ومواجهة غلاء الأسعار.

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احتياجات المواطنين ارتفاع الأسعار الأسر الأكثر احتياجا الغذائية المخفضة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المنافذ الثابتة والمتحركة النائب مصطفي بدران تخفيف العبء توفير احتياجات المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

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