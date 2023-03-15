أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 15-3-2023

يكثر البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر مع الارتفاعات المتتالية لسعره والانخفاض الطفيف الذي لا يأتي إلا في أضيق الحدود ليعود للارتفاع من جديد.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023 وخاصة عيار 21 الأكثر أهمية في السوق المصري.

سعر جرام الذهب من عيار 24

2182.75 بيع

2160 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 22

2001 بيع

1980 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 21

1910 بيع

1890 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 18

1637.25 بيع

1620 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 14

1273.25 بيع

1260 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 12

1091.5 بيع

1080 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 9

818.5 بيع

810 شراء

سعر جنيه ذهب

15280 بيع

16610 شراء



توقع بصعود جديد لأسعار الذهب



في تقرير صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من المؤشرات التي سيكون لها أثرا مباشرا علي ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق العالمية، ذكر أن بسبب سقوط بنك سيليكون فالي الأمريكي فإنه من المتوقع أن يساعد ذلك في صعود جديد في سوق الذهب مع توقعات تخفيف الفدرالي الأمريكي من سياسته المتشددة لاحتواء معدلات التضخم.