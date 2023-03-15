أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 15-3-2023
يكثر البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر مع الارتفاعات المتتالية لسعره والانخفاض الطفيف الذي لا يأتي إلا في أضيق الحدود ليعود للارتفاع من جديد.
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023
نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023 وخاصة عيار 21 الأكثر أهمية في السوق المصري.
سعر جرام الذهب من عيار 24
2182.75 بيع
2160 شراء
سعر جرام الذهب من عيار 22
2001 بيع
1980 شراء
سعر جرام الذهب من عيار 21
1910 بيع
1890 شراء
سعر جرام الذهب من عيار 18
1637.25 بيع
1620 شراء
سعر جرام الذهب من عيار 14
1273.25 بيع
1260 شراء
سعر جرام الذهب من عيار 12
1091.5 بيع
1080 شراء
سعر جرام الذهب من عيار 9
818.5 بيع
810 شراء
سعر جنيه ذهب
15280 بيع
16610 شراء
توقع بصعود جديد لأسعار الذهب
في تقرير صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من المؤشرات التي سيكون لها أثرا مباشرا علي ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق العالمية، ذكر أن بسبب سقوط بنك سيليكون فالي الأمريكي فإنه من المتوقع أن يساعد ذلك في صعود جديد في سوق الذهب مع توقعات تخفيف الفدرالي الأمريكي من سياسته المتشددة لاحتواء معدلات التضخم.