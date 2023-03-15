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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 15-3-2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023

يكثر البحث عن  أسعار الذهب اليوم في مصر مع الارتفاعات المتتالية لسعره والانخفاض الطفيف الذي لا يأتي إلا في أضيق الحدود ليعود للارتفاع من جديد.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023 وخاصة عيار 21 الأكثر أهمية في السوق المصري.

سعر جرام الذهب من عيار 24

2182.75 بيع
2160 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 22

2001 بيع
1980 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 21

1910 بيع
1890 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 18

1637.25 بيع
1620 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 14

1273.25 بيع
1260 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 12

1091.5 بيع
1080 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 9

818.5 بيع
810 شراء

سعر جنيه ذهب

15280 بيع
16610 شراء

الذهب يستقر فوق 1900 دولار وسط آمال بتوقف رفع الفائدة


توقع بصعود جديد لأسعار الذهب


في تقرير صادر عن  الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من المؤشرات التي سيكون لها أثرا مباشرا علي ارتفاع  أسعار الذهب بالأسواق العالمية، ذكر أن بسبب سقوط بنك سيليكون فالي الأمريكي فإنه  من المتوقع أن يساعد ذلك في صعود جديد في سوق الذهب مع توقعات تخفيف الفدرالي الأمريكي من سياسته المتشددة لاحتواء معدلات التضخم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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