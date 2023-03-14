الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة شابين من الموت فى تصادم دراجتين ناريتين بأبوتشت

دراجة نارية
دراجة نارية

نجا شابان من الموت المحقق، الثلاثاء، فعقب إصابتهما بإصابات بالغة الخطورة، نتيجة وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، في مركز أبوتشت بمحافظة قنا،.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين في قرية القبلي سمهود في مركز أبوتشت، وتبين إصابة محمد بدري عمر، 26 عاما، باشتباه كسر بعظمة الفخذ اليسرى، وحسن بدري محمد، 30 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، إثر وقوع حادث التصادم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

الإجراءات القانونية اللازمة الأجهزة الأمنية العلاج والرعاية الطبية اللازمة بمحافظة قنا تصادم دراجتين ناريتين مركز ابوتشت وقوع حادث تصادم

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وائل لطفي

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