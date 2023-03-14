لاقتناص الوظيفة فى «الإنترفيو»: اقرأ شخصية مديرك جيدًا.. اجمع معلومات عن مكان العمل

«sell yourself» هذا المصطلح تسمعه كثيرًا خاصة إذا كنت من أولئك الباحثين عن فرصة عمل جديدة، ويقصد به هنا «روّج لنفسك» أو «سوق نفسك»، بمعنى أن تحدد مهاراتك وقدراتك جيدًا حتى تستطيع أن تقنع المسئول عن إجراء المقابلة الشخصية معك.

بالتأكيد، فإن الشخص القادر على تسويق مهاراته للآخرين وإقناعهم بها سيحظى بالوظيفة، بينما الذى لا يستطيع أن يسوق تلك المهارات- رغم امتلاكه إياها- فسيتم استبعاده، لذا فإنه عليك الاستعداد جيدًا وقراءة الوضع بشكل أفضل من غيرك لتصبح المرشح المثالى.

هناك خطوات عليك اتباعها لتقنع المسئول عن التوظيف بك، هذا بجانب سيرتك الذاتية المنظمة، والهدف هو ترك انطباع دائم جيد منذ لحظة دخولك المكتب.

تقدم الخبيرة المهنية هانا مورجان تلك الخطوات التى هى عبارة عن خلاصة تجارب ومواقف شخصية لموظفين سابقين تركوا أثرًا إيجابيًا فى «الإنترفيو»، حسب موقع careersherpa.

البداية هى التحضير الجيد للمقابلة وإجراء بحث عميق عن الشركة والموظفين، كما يجب أن يكون الشخص على معرفة مسبقة بمن يحاوره ومعرفة ما تيسر له معرفته عن سيرته وإنجازاته والأماكن الوظيفية التى تدرج فيها، وهذا الأمر يساعد الموظف على تكوين فكرة وانطباع مبدئى عن المدير.

المعلومات التى ستجمعها مسبقًا عن مديرك أو الذى سيجرى معك «الإنترفيو» يمكن أن تساعدك فى الكثير من الأمور.

فى مرحلة ما، سيتم تغيير القاعدة المتعارف عليها وسيسمح لك المدير بطرح الأسئلة، وهذه فرصة جيدة لك فى إعداد بعض الأسئلة التى تعزز من فرصك فى الحصول على الوظيفة.

كن منسجمًا مع نفسك عند الحديث عن إنجازاتك، هذا لا يعنى أنه عليك التباهى بشكل مفرط، لكن يجب أن تشعر بالرضا عند تقديم الأشياء التى تفتخر بها فى حياتك المهنية.

فكر فى إنجازاتك المهنية السابقة وفكر فى كيفية طرحها على مدير التوظيف وماذا فعلت للوصول إلى هناك؟.. هذه التفاصيل تصنع الفارق وترسم صورة لا تُنسى لمهاراتك ومؤهلاتك.

من الجيد قولك إنك كنت ناجحًا فى الوظائف السابقة، لكن تقديم أمثلة ملموسة شىء مهم جدًا، تقريبًا كل مَن يتقدم لوظيفة جديدة يقول إنه كان يعمل بجد ولديه العديد من الإنجازات فى حياته المهنية.. ولكن ما الدليل؟

قدّم أرقامًا إذا استطعت، على سبيل المثال، إذا كنت مندوب مبيعات فتحدث عن الإيرادات التى جلبتها لشركتك السابقة ونقاط التحسن التى ساهمت بها.