«اقفز».. «ستيف هارفى» من منظف سجاد إلى أشهر ممثل كوميدى

«صدق أو لا تصدق.. كل شخص ناجح فى هذا العالم سبق له القفز»، بهذه الكلمات البسيطة يكشف الممثل الكوميدى والكاتب ومذيع البرامج التليفزيونية الأمريكى الشهير ستيف هارفى عن أسرار نجاحه، وعن أهم القفزات التى استطاع عبرها تحويل حياته من شخص عادى يعانى من الفقر إلى أشهر وأنجح ممثل فى العالم، اعتمادًا على موهبته.

يقول «ستيف هارفى» فى كتابه إنه ولد لأب يدعى «جيسى هارفى»، وهو عامل فى مناجم الفحم، لافتًا إلى أنه قطع طريقًا طويلًا للوصول إلى القمة، وكان يسعى دومًا للعمل بجد للوصول إلى النجاح، خاصة أنه عاش رجلًا بلا مأوى لمدة ثلاث سنوات فى أواخر الثمانينيات، وكان ينام فى سيارة، وأمضى كثيرًا من الوقت وهو يستحم فى محطات الوقود.

وأوضح أنه تنقل بين عدد من الوظائف، وعمل مرة كرجل بريد، وأخرى كمنظف سجاد، وذلك حتى اكتشف موهبته فى «الكوميديا» والارتجال، ومهارته فى إيصال المعلومات للناس، لافتًا إلى أن ذلك كان الباب الذى فتح الطريق أمام مسيرته كلها.

وأضاف ستيف هارفى، فى كتابه «ماذا يعنى أن يقفز الإنسان فى حياته؟، أعلم أن الله عندما خلقنا جميعًا أعطى كل واحد منا هدية عند الولادة، فهو لم يخلق أحدًا أبدًا دون أن يمنحه هذه الهدية، لذا عليك التوقف للنظر إلى الهدايا والمواهب».

وأشار إلى أن هناك أمثلة كثيرة على الهدايا التى منحها الله للناس، مثل مواهب الغناء والرقص، والتواصل مع الآخرين، وتحضير بعض الدجاج المقلى أفضل من أى شخص آخر، أو خبز الفطائر، أو قص الشعر، منوهًا إلى أن بعض الناس قد يكونون موهوبين حتى فى قص أعشاب الحدائق.

وروى «هارفى» قصة عن صديق له لم يكن يرغب أبدًا فى الخروج والسهر معه أو مع الأصدقاء لوقت متأخر، لأن عمله يبدأ فى الصباح الباكر فى قص الأعشاب، مضيفًا: «ظللنا كثيرًا نضحك على هذا الرجل، ونسأله بسخرية: كم يدفع لك أصحاب المنزل عند قص الأعشاب؟، لكننا اكتشفنا لاحقًا أن هذا الرجل أصبح يمتلك شركة تنسيق حدائق تبلغ قيمتها ٤ ملايين دولار، لأنه كان موهوبًا فيما يفعله».

وذكر «هارفى» أن الناس أنواع، منهم من يحاول أن يحقق أحلامه ويخوض المغامرة، ومنهم من يقف على هامش الحياة، ويتساءل فقط عما لدى الآخرين دون أن يفكر فى استغلال مواهبه مثلهم.

واستطرد: «موهبتك التى أعطاك الله إياها، وهديتك منه ستفسح المجال لك، لكن إذا لم تستخدم هذه الهدية فلن تأخذك الحياة إلى شىء، حتى لو حصلت على أعلى الدرجات العلمية، لأن هناك كثيرًا من الأشخاص الذين حصلوا على درجات علمية لا يستخدمونها حتى».

وأكد أن الطريقة الوحيدة التى يمكن للإنسان أن يحقق بها النجاح فى حياته هى أن يقفز، مضيفًا: «إذا كنت تنهض من النوم كل يوم للذهاب إلى العمل الذى تكرهه، فهذا يعنى أنك موجود فقط، لكن لا تعرف معنى الحياة».

وأكمل: «القفز ليس أمرًا سهلًا بل ستواجهك رحلة من الصعوبات، والحقيقة هى أنك عندما تقفز لأول مرة من الطائرة لن تنفتح مظلتك على الفور، بل ربما يتمزق بعض جلدك على المنحدرات وتصاب ببعض الجروح، وتنزف بشدة، لكن فى النهاية يجب أن تفتح المظلة، لأن هذه ليست مجرد نظرية، بل هى وعد من الله».