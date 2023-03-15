أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-3-2023 فى مصر

البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر من الأمور الأكثر أهمية مع بداية سعي المواطنين وخاصة ربات البيوت إلى الاستعداد لشهر رمضان الكريم في تخزين لحوم الشهر من أجل طبخ مختلف الأصناف للأسرة بعد يوم صيام طويل.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023

في هذا التقرير نوضح أسعار مختلف أنواع الدواجن اليوم في مصر كي تكونوا على اطلاع باخر الأسعار التي وصلت إليها الدواجن.

أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء 71 جنيه

الفراخ الساسو 104 جنيه

امهات بيضاء 70 جنيه

أحمر بياض ارضي 70 جنيه

أحمر بياض سلك 65 جنيه

كتكوت أبيض 28 جنيه

كتكوت ساسو 14 جنيه

كتكوت ساسو بيور 15 جنيه

كتكوت بلدي 7.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

بيض أبيض 95 جنيه

بيض أحمر 97.75 جنيه

بيض بلدي 105 جنيه



أسعار البط اليوم

لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه

لحم بط مولار كيلو 85 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه

بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه

بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه



أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه

رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيه

رومي برونزي 300 جرام 26 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه



أسعار الحمام

الحمام الكشكي 225 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

الحمام العبسي 150 جنيه

يمام إمري 100 جنيه



أسعار الاعلاف

علف بادي 23% 23,700 جنيه

علف نامي 21% 23,350 جنيه

علف ناهي 19% 23,250 جنيه

علف بادي نامي 21,5% 23,300 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 19,900 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 20,550 جنيه