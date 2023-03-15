أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-3-2023 فى مصر
البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر من الأمور الأكثر أهمية مع بداية سعي المواطنين وخاصة ربات البيوت إلى الاستعداد لشهر رمضان الكريم في تخزين لحوم الشهر من أجل طبخ مختلف الأصناف للأسرة بعد يوم صيام طويل.
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023
في هذا التقرير نوضح أسعار مختلف أنواع الدواجن اليوم في مصر كي تكونوا على اطلاع باخر الأسعار التي وصلت إليها الدواجن.
أسعار الفراخ
الفراخ البيضاء 71 جنيه
الفراخ الساسو 104 جنيه
امهات بيضاء 70 جنيه
أحمر بياض ارضي 70 جنيه
أحمر بياض سلك 65 جنيه
كتكوت أبيض 28 جنيه
كتكوت ساسو 14 جنيه
كتكوت ساسو بيور 15 جنيه
كتكوت بلدي 7.50 جنيه
أسعار البيض اليوم
بيض أبيض 95 جنيه
بيض أحمر 97.75 جنيه
بيض بلدي 105 جنيه
أسعار البط اليوم
لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه
لحم بط مولار كيلو 85 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه
بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه
بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه
أسعار الرومي
رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيه
رومي برونزي 300 جرام 26 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه
أسعار الحمام
الحمام الكشكي 225 جنيه
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
الحمام العبسي 150 جنيه
يمام إمري 100 جنيه
أسعار الاعلاف
علف بادي 23% 23,700 جنيه
علف نامي 21% 23,350 جنيه
علف ناهي 19% 23,250 جنيه
علف بادي نامي 21,5% 23,300 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 19,900 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 20,550 جنيه