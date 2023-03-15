الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-3-2023 فى مصر

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023

البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر من الأمور الأكثر أهمية مع بداية سعي المواطنين وخاصة ربات البيوت إلى الاستعداد لشهر رمضان الكريم في تخزين لحوم الشهر من أجل طبخ مختلف الأصناف للأسرة بعد يوم صيام طويل.

 

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023
في هذا التقرير نوضح أسعار مختلف أنواع الدواجن اليوم في مصر كي تكونوا على اطلاع باخر الأسعار التي وصلت إليها الدواجن.

 

أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء 71 جنيه 
الفراخ الساسو 104 جنيه 
امهات بيضاء 70 جنيه 
أحمر بياض ارضي 70 جنيه 
أحمر بياض سلك 65 جنيه 
كتكوت أبيض 28 جنيه 
كتكوت ساسو 14 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 15 جنيه 
كتكوت بلدي 7.50 جنيه

 

أسعار البيض اليوم 

بيض أبيض 95 جنيه 
بيض أحمر 97.75 جنيه 
بيض بلدي 105 جنيه


أسعار البط اليوم 

لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه 
لحم بط مولار كيلو 85 جنيه 
لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه
بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه
بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيه 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه


أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه 
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيه 
رومي برونزي 300 جرام 26 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه 
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه


أسعار الحمام 

الحمام الكشكي 225 جنيه 
الحمام الأسترالي 575 جنيه 
حمام جمعية 275 جنيه 
زغاليل روماني 125 جنيه 
حمام روماني أصفر 350 جنيه 
حمام روماني 500 جنيه 
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه 
زغليل زاجل 625 جنيه 
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه 
حمام الكنج 500 جنيه 
الحمام العنبري 250 جنيه 
الزغاليل البلدي 40 جنيه 
الحمام العبسي 150 جنيه 
يمام إمري 100 جنيه


أسعار الاعلاف 

علف بادي 23% 23,700 جنيه 
علف نامي 21% 23,350 جنيه 
علف ناهي 19% 23,250 جنيه 
علف بادي نامي 21,5% 23,300 جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 19,900 جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 20,550 جنيه

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وائل لطفي

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