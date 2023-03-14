الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضربة قاسية جديدة للنظام المصرفى الأمريكى.. «موديز» تخفض نظرتها إلى سلبية

جريدة الدستور

خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، توقعاتها للنظام المصرفي الأمريكي إلى نظرة “سلبية” من مستقرة مشيرة إلى بيئة التشغيل سريعة التدهور.

وقالت الوكالة إنها اتخذت هذا القرار في ضوء سقوط ثلاثة بنوك، مما دفع المنظمين للتدخل يوم الأحد، بخطة لإنقاذ المودعين وغيرهم من المؤسسات التي تأثرت من الأزمة.

كان الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة التأمين الفيدرالية قد أعلنت في وقت متأخر من يوم الأحد عددا من الإجراءات لدعم مودعي signature bank وsilicon valley bank.

وقالت الوكالة في التقرير الصادر إنها عدلت توقعاتها للنظام المصرفي الأمريكي ليعكس التدهور السريع في بيئة التشغيل في أعقاب ما حدث من تزاحم على مصرفي Silicon Valley Bank، وSilvergate Bank.

وأشارت وكالات التصنيف الائتماني في تخفيضاتها للقطاع بالكامل إلى الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لدعم القطاع، لكنها أشارت كذلك إلى أن البنوك الأخرى التي لديها خسائر غير محققة أو مودعين غير مؤمن عليهم لا يزالون في خطر.

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