محافظ الغربية يهنئ مديرية الصحة عقب فوز مركزين طبيين بجائزة التميز الحكومي

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جميع العاملين بمديرية الصحة بالغربية وذلك عقب فوز المركز الطبي بشبرابابل مركز المحلة الكبرى بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية ومركز طبي خامس طنطا على المركز الثالث في فئة الوحدات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية بجائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية والتي أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما وجه المحافظ الشكر لحي ثان طنطا لتميزه ضمن أفضل 5 أحياء على مستوى الجمهورية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة للجائزة، كما وجه الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء لمتابعته المستمرة لأعمال المسابقة وللدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط على مجهودها في نجاح الجائزة.

وقال رحمي إن هذه الجائزة تساهم بشكل غير مسبوق في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة عن طريق خلق جو من التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، إلى جانب التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

وأعلن محافظ الغربية عن إقامة احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة لتكريم الوحدتين بحضور كافة قيادات المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم ترشيح 10 مكاتب من صحة الغربية في جائزة الوحدة المتميزة في تأدية الخدمات الحكومية، وتمت التصفية إلى عدد 4 مكاتب وهم مكتب صحة خامس بإدارة طنطا ثان، مكتب ميت عساس بإدارة سمنود، مكتب شبرابابل بإدارة محلة ثان ومكتب صحة سادس بإدارة المحلة ثان.