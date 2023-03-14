الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يهنئ مديرية الصحة عقب فوز مركزين طبيين بجائزة التميز الحكومي

طارق رحمي
طارق رحمي

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جميع العاملين بمديرية الصحة بالغربية وذلك عقب فوز المركز الطبي بشبرابابل مركز المحلة الكبرى بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية ومركز طبي خامس طنطا على المركز الثالث في فئة الوحدات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية بجائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية والتي أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما وجه المحافظ الشكر لحي ثان طنطا لتميزه ضمن أفضل 5 أحياء على مستوى الجمهورية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة للجائزة، كما وجه الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء لمتابعته المستمرة لأعمال المسابقة وللدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط على مجهودها في نجاح الجائزة.

وقال رحمي إن هذه الجائزة تساهم بشكل غير مسبوق في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة عن طريق خلق جو من التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، إلى جانب التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

وأعلن محافظ الغربية عن إقامة احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة لتكريم الوحدتين بحضور كافة قيادات المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم ترشيح 10  مكاتب من صحة الغربية في جائزة الوحدة المتميزة في تأدية الخدمات الحكومية، وتمت التصفية إلى  عدد 4 مكاتب وهم مكتب صحة خامس بإدارة طنطا ثان، مكتب ميت عساس بإدارة سمنود، مكتب شبرابابل بإدارة محلة ثان  ومكتب صحة سادس بإدارة المحلة ثان.

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة لجميع العاملين بمديرية الصحة بالغربية وذلك عقب فوز المركز الطبي بشبرابابل مركز المحلة الكبرى على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ومركز طبي خامس طنطا على ا ووجه المحافظ الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية علي رعايته الكريمة للجائزة كما وجه الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعته المستمرة لأعمال المسابقة وللدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط على مج وقال رحمي إن هذه الجائزة تساهم بشكل غير مسبوق في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة عن طريق خلق جو من التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة وأعلن محافظ الغربية عن إقامة احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة لتكريم الوحدتين بحضور كافة قيادات المحافظة ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم ترشيح 10 مكاتب من صحة الغربية في جائزة الوحدة المتميزة في تأدية الخدمات الحكومية مكتب ميت عساس بإدارة سمنود

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

المشدد 15 سنة لمتهم بالشروع في قتل سائق بالإسكندرية

«تموين الإسكندرية» تحصد مركزين بجائزة التميز الحكومي

القاتل الغبى.. مزّق حماته لسوء سلوكها واحتفظ برأسها فى «مَنور منزله»

محمد رمضان يكشف عن التحدى الأكبر فى شخصية «جعفر العمدة» وتفاصيلها

«الإسكندرية» تحصد 3 مراكز متقدمة في جائزة مصر للتميز الحكومي

ضياء رشوان: انتخابات نقابة الصحفيين عرس ديمقراطى.. والفرز يكون على رؤوس الأشهاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟