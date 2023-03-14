الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

«تموين الإسكندرية» تحصد مركزين بجائزة التميز الحكومي

المحاسب محمد سعد
المحاسب محمد سعد الله

حصدت مراكز الخدمات التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، بمركزين بجائزة التميز الحكومي لهذا العام، ضمن أحسن عشر مراكز خدمات على مستوى الجمهورية.

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وفاز مركز الخدمات التموينية لحى شرق بمنطقة كليوباترا، برئاسة إخلاص الجارحى مديرة المركز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، كما فاز مركز الخدمات التموينية بطوسون برئاسة هند أنور مديرة المركز بأحد المراكز العشرة على مستوى الجمهورية، لتتوج مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على عرش التتويج لجائزة التميز الحكومى لهذا العام.

وقال المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين، إن الفوز بهذه المراكز لهذه الجائزة الكبرى لم يأتى من فراغ بل جاء بالتخطيط، والجهد، والمثابرة، والمتابعة لجميع الأنشطة التى حققت الأهداف المرجوة لنجاح هذه المراكز فى خدمة المواطنين، ومن جهة أخرى بفوزها بجائزة التميز الحكومى، مشيرًا إلى أن طريق التخطيط المسبق ووضع أهداف استراتيجية وأنشطة مختلفة متميزة تؤدى إلى تحقيق الحلم.

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وأضاف مديرية تموين الإسكندرية، أنه تم إسناد ملف هذه الجائزة لاستشارى تنمية المشروعات والتدريب والتطوير المؤسسى المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى لمتابعة الملف و تطوير الرؤية لأبعد مدى لتحقيق الحلم، حيث استمرت الاجتماعات والمتابعات والتوجيهات، ووضع خطة للتنفيذ لجميع المراكز التموينية الثمانية، وتم عمل بروتوكولات مشتركة للتشبيك مع هيئات ومؤسسات علمية ومهنية مختلفة لإثراء الملف.

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وأشار إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية منذ إعلان فوز أحد مراكزها بالمركز الرابع لجائزة التميز الحكومى العام السابق أن تحقق مراكز أفضل هذا العام، واستطاعت هذه المراكز من إخراج إبداع فى تنفيذ بعض المبادرات التى استفاد بها المواطن السكندرى على أرض الواقع من خلال مبادرات صحية وتوعوية وإرشادية ساعدت فى تنفيذ رؤى الدولة في المشروعات القومية، والتى تصب فى تنفيذ رؤية مصر 2030 فى سياسة التحول الرقمى، وتحقيق التنمية المستدامة.

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