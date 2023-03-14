الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب بجوار كنيسة بأسيوط

جثة
جثة

عثر أهالي مدينة صدفا بأسيوط على جثة شاب ملقاه بشارع الجمهورية بجوار كنيسة الأنبا بيشوي.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغ من النجدة بعثور الأهالي على جثة شاب ملقاة بجوار كنيسة الأنبا بيشوي بشارع الجمهورية بمدينة صدفا.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة لشاب يدعى "أحمد. ش" 25 عاماً، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

الأجهزة الأمنية العثور على جثة شاب جمال جثة في الشارع مدينة صدفا مركز شرطة صدفا مأمور مركز شرطة كنيسة الأنبا بيشوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

مأساة شقة فيصل.. النيران تحاصر طفلة أمام أسرتها قبل خروجها جثة هامدة

مجموعة الأهلى.. صن داونز يعلن إصابة 11 لاعبًا قبل مباراة الهلال

وصول أول شحنة لحوم تشادية لمصر.. ومفاجأة سارة لأهالى الصعيد

رصاصة لكل واحدة.. تفاصيل قتل مقاول لزوجتيه في نهار رمضان

مزقوه وألقوا به من أعلى عقار: اعترافات المتهمين بالتخلص من صديقهم بالقاهرة

العثور على جثة شاب بجوار كنيسة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟