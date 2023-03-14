الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحدث الرئاسة: السيسى له صوت رشيد متوازن ويحظى باحترام الدول الكبرى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتحركات كبيرة على الساحة الأوروبية. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له صوت رشيد متوازن معتدل ويحظى باحترام الدول الكبرى في العالم.

ولفت إلى أن جولة الرئيس السيسي في أرمينيا وأذربيجان هي جولات في غاية الأهمية، حيث تعتبر هاتان الدولتان ذات طبيعة علاقات خاصة.

وأوضح أن كل هذا الرصيد الكبير للقيادة السياسية والدولة المصرية شيء لا يمكن العثور عليه بسهولة في هذا العالم، حيث يقسو الاستقطاب، مؤكدًا أن السمة الأساسية لهذا العالم هو الاستقطاب، كما يوجد عدد قليل من الدول قادرة على التحرك بحرية على كافة المحاور.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي قام بزيارات مهمة لمصر، لأنه يدرك قوتنا المؤثرة.

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وائل لطفي

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