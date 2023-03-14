الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تفوز بجائزة المركز الثانى للمواقع الإلكترونية المتميزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتسليم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة فى تقدم الخدمات الحكومية، حيث فازت جامعة طنطا بالمركز الثانى على مستوى جميع مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

صرح الدكتور محمود ذكى بأن جامعة طنطا  تفتخر بفوزها  للعام الثاني على التوالي بجائزة مصر للتميز الحكومي في فئة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، كما حصلت الجامعة ولأول مرة على جائزة التميز الحكومي الثانية فئة أفضل مدير عام عن مكتب رئيس الجامعة… ويأتي ذلك بعد أن تأهلت ٦ ملفات للجامعة ضمن قائمة أفضل ١٠ متقدمين، منهم ملف أفضل مبادرة حكومية ابتكارية عن الإدارة بالأهداف والتي نفذتها الجامعة خلال العامين الأخيرين وكذلك ملف تمكين المرأة وملف أفضل كلية بالجامعات المصرية عن كلية الصيدلة وملف أفضل قيادة متميزة عن أمين عام الجامعة فضلا عن الجائزتين الفائزتين بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية .

أضاف رئيس الجامعة أن ثقافة التميز هى أساس رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة وأصبحت عنوانا للجمهورية الجديدة .

وأشاد بأهمية جائزة التميز الحكومي لدورها فى بناء ودعم قدرات الجهاز الإداري للدولة، وتدعم ثقافة التنافسية والتميز وتعزز روح الإبداع على مستوى كافة المواطنين، معبراً عن سعادته بحصول الجامعة على جائزة المركز الثانى للمواقع الالكترونية المتميزة فى تقدم الخدمات الحكومية، حيث تدعم الجائزة جهود الدولة فى التحول الرقمي خاصةً القطاع الخدمى والتطور التقني.

للعام الثانى على التوالى جامعة طنطا تفوز بجائزة المركز الثانى للمواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية استراتيجيه مصر التخطيط والتنمية الاقتصادية الأمين العام لمجلس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

المشدد 15 سنة لمتهم بالشروع في قتل سائق بالإسكندرية

«تموين الإسكندرية» تحصد مركزين بجائزة التميز الحكومي

القاتل الغبى.. مزّق حماته لسوء سلوكها واحتفظ برأسها فى «مَنور منزله»

محمد رمضان يكشف عن التحدى الأكبر فى شخصية «جعفر العمدة» وتفاصيلها

«الإسكندرية» تحصد 3 مراكز متقدمة في جائزة مصر للتميز الحكومي

ضياء رشوان: انتخابات نقابة الصحفيين عرس ديمقراطى.. والفرز يكون على رؤوس الأشهاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟