الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هل يقبل صيام الفتاة غير المحجبة فى رمضان؟.. داعية يحسم الجدل

فتاة غير محجبة
فتاة غير محجبة

حسم الشيخ محمود السيد، داعية إسلامي، الجدل حول مدى قبول صيام الفتاة غير المحجبة في رمضان من عدمه، قائلاً إن الحجاب واجب، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن الحجاب واجب، وأمر به الله سبحانه وتعالى النساء جميعا. 

وأضاف الشيخ محمود السيد، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن التقصير في الحجاب لا يعني أن السيدة غير المحجبة، صيامها غير صحيح، وعلى سبيل المثال، إذا كانت فتاة تصلي وهى محجبة بشكل كامل وسليم، فإن صلاتها صحيحة، لافتا ًإلى أن هناك ذنبا يختلف عن ذنب آخر.

وأكد أن عدم الحجاب ذنب، لكن تأثير الحجاب على الصيام  كلام غير صحيح، فهو بنفس مبدأ الصلاة، فإذا كانت الصلاة التي تعتبر ركنا من أركان الإسلام غير مؤثرة في صحة الصيام، وقبوله عند الله سبحانه وتعالى، كذلك الحال بالنسبة للحجاب، خاصة أن الحجاب في الفرضية يعتبر أقل درجة من الصلاة، فإنه من باب أولى أنه لا يؤثر على صحة الصيام.

 

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