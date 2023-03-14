إصابة 6 أشخاص في حادث سير بطريق «الإسماعيلية ـ السويس»

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق إسماعيلية السويس قبل نزلة قرية فنارة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الاسماعيلية بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بطريق الاسماعيلية السويس الصحراوي قبل نزلة قرية فنارة اتجاه محافظة السويس وعلي الفور انتقل قوة امنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالمعاينة تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.