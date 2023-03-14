الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث سير بطريق «الإسماعيلية ـ السويس»

حادث سير
حادث سير

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق إسماعيلية السويس قبل نزلة قرية فنارة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الاسماعيلية بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بطريق الاسماعيلية السويس الصحراوي قبل نزلة قرية فنارة اتجاه محافظة السويس وعلي الفور انتقل قوة امنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالمعاينة تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اصابة 6 اشخاص انقلاب سيارة ميكروباص إنقلاب مكروباص أمن الإسماعيلية حادث انقلاب سيارة ميكروباص

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