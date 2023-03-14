الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى» ينظم ندوات توعية مائية بالمدارس (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذ فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة خلال اليوم الخامس للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه مارس 2023

وتطرقت أوجه التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية تفاعلية مع الأطفال بقصر ثقافة روض الفرج، تم خلالها تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وفي إطار التعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نفذ الفريق أنشطة توعوية متنوعة بمدرستي الشهيد باسم الإعدادية ومدرسة موسى ابن النصير الإبتدائية، وشملت الأنشطة حث الطلاب على أهمية كل نقطة مياه من خلال الأنشطة التفاعلية التي تم تنفيذها كمسرح العرائس وورش الرسم والتلوين.

شركة الصرف الصحي ترشيد استهلاك المياه استخدام المياه الصرف الصحي

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