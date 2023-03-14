الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمشاركة 126 عارضًا.. مدبولى يفتتح المعرض الرئيسى «أهلًا رمضان» بالقاهرة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بالقاهرة، مساء الثلاثاء، بمشاركة 126 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض "أهلًا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ؛ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.

كما خصصت وزارة التموين أقسامًا داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان"؛ حيث يوجد مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.

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