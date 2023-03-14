الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب المخدرات.. تجديد حبس 4 متهمين بقتل عامل فى دار السلام

حبس
حبس

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس 4 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتلهم عامل بسبب خلافات بينهم على بيع المخدرات.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 4 متهمين وراء قتل شخص لخلاف بينهم على عدم سداد قيمة المخدرات التي باعوها له في منطقة دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

البداية مع بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة، من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة دار السلام.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مقتل شخص بعد دخوله في مشاجرة مع 4 متهمين بعدما باعوا له مخدرات ولم يسدد أموالًا لهم، وتشاجروا معه وتعدوا عليه بسلاح أبيض، وألقوه من أعلى عقار، وتم القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القبض عليه القبض على 4 متهمين بسلاح أبيض بسبب خلافات رجال المباحث سلاح أبيض سداد قيمة المخدرات قاضي المعارضات بمحكمة غرفة عمليات النجدة

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