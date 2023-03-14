‎تفريق متظاهرين بالقرب من القصر الرئاسي السوداني بـ«المسيل للدموع»

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالقرب من القصر الرئاسي.

تجمع قرابة 4 آلاف متظاهر معظمهم من الشباب، وهم يحملون أعلام السودان وصوراً لبعض قتلى الاحتجاجات، واتجهوا إلى القصر الرئاسي في الخرطوم.

وكان عضو مجلس السيادة السوداني الفريق شمس الدين كباشي، ووزير الخارجية المكلف السفير علي صادق، ناقشا أمس الإثنين، تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، عقب وصوله إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، تهدف الزيارة إلى تحقيق الاستقرار والأمن ومعالجة تحديات تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بين الأطراف الجنوبية.