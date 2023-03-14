الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المارونية: «على الإنسان أن يكونَ طاهرَ النفس مثل المرآة اللمّاعة»

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الثلاثاء الرابع من الصوم الكبير، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: على الإنسان أن يكونَ طاهرَ النفس، على غرار المرآة اللمّاعة. إذ متى صدِئَتْ المرآة، عَجِزَ الإنسان عن رؤية انعكاس وجهه وبالتالي، طالما تملّكَتْ الخطيئة الإنسان، استحالَ عليه مشاهدة الله. 

لكنّكَ تستطيعُ أن تُشفى، إن رغبْتَ في ذلك.. سلِّمْ نفسَكَ إلى الطبيب، وهو سيَفتحُ عيونَ روحِكَ وقلبِكَ.. مَن هو الطبيب؟ إنّه الله الذي يَشفي ويُحيي من خلال الكلمة والحكمة. فإنّ الله صنعَ الكون بكلمتِه وبحكمتِه. "فبِكَلِمَةِ الرَّبِّ صُنِعَتِ السَّمَوات وبِروحِ فَمِه صُنعِ كلّ جَيشِها" وإنّ حكمتَه كليّة القدرة: "فالربُّ بالحِكمَةِ أسَّسَ الأرض وبالفِطنَةِ ثبَّتَ السمَوات".

إن كنتَ تعرفُ ذلك أيّها الإنسان، وإن عِشْتَ حياةً نقيّةً ومقدّسةً وصادقةً، يمكنكَ مشاهدة الله.. قبل أيّ شيء آخر، فَليَحُلّ في قلبِكَ الإيمان ومخافة الله، وستَفهمُ ذلك. حين تتَخلّى عن الحالة الجسديّة الفانية وتَلبس ثوب عدم الفساد، عندها تصبحُ جديرًا بمشاهدة الله. حينَها، يكونُ الله قد أقامَ جسدَك الذي أصبحَ خالدًا مع نفسِك وهكذا، بعد أن أصبحتَ خالدًا، ستُشاهد الكائن الأزليّ، إن أصبحتَ تعطيه إيمانك به.

أولئك الذين يريدون أن يخلصوا من العقاب في الآخرة وأن يرثوا ملكوت الله الأبدي، يجب أن يكونوا كالقمح لا كالزؤان. كما ينبغي عليهم أن يمتنعوا عن الكلام الباطل أو الشرير، وأن يمارسوا الفضائل المعاكسة لرذائله، وأن ينتجوا ثمار التوبة! هكذا يصبحون جديرين بالهري السماويّ، فيُدعَون أبناء الآب الخالق، ويدخلون إلى ملكوت السموات، كورثة فرحين ومشرقين بالمجد الإلهيّ.

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وائل لطفي

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