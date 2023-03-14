الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اللاتينية: البشريّة كلّها تدعو راجيةً رحمة الله

كلاوديو لوراتي
كلاوديو لوراتي

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الثلاثاء الثالث من الزمن الأربعينيّ، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أيّها الإله الكثير الرّحمة، والخير اللامتناهي، ها إنّ البشريّة كلّها تدعو اليوم من أعماق وادي بؤسها راجيةً رحمتك. إنّها تناديك بأعلى أصوات البؤس. فأنت يا إلهنا السّاهر، لا ترفض صلوات المنفيّين في هذه الأرض.

يا ربّ، يا أيّها الخير اللامتناهي وغير المُدرَك، أنت تعرف عمق آلامنا وتعرف أنّنا لن نستطيع بقوانا الخاصّة وحدها أن نرتفع إليك. ولهذا السبب، نحن نتوسّل إليك أن تغدق علينا نعمك وأن تنمّي فينا رحمتك بلا انقطاع كي نحقّق بوفاء إرادتك المقدّسة في حياتنا كلّها وفي ساعة موتنا أيضًا.

فلتحمنا رحمتك القويّة من هجمات أعداء خلاصنا، حتى ننتظر بثقة البنين، مجيئك الثاني الذي وحدك تعرف زمنه. ونحن ننتظر الحصول على كلّ ما وعدنا به ربّنا يسوع، على الرغم من بؤسنا، لأنّ الرّب يسوع هو رجاؤنا. ونحن ننتقل من خلال قلبه الرحيم إلى السماء من أبوابها المفتوحة أمامنا.

أولئك الذين يريدون أن يخلصوا من العقاب في الآخرة وأن يرثوا ملكوت الله الأبدي، يجب أن يكونوا كالقمح لا كالزؤان. كما ينبغي عليهم أن يمتنعوا عن الكلام الباطل أو الشرير، وأن يمارسوا الفضائل المعاكسة لرذائله، وأن ينتجوا ثمار التوبة! هكذا يصبحون جديرين بالهري السماويّ، فيُدعَون أبناء الآب الخالق، ويدخلون إلى ملكوت السموات، كورثة فرحين ومشرقين بالمجد الإلهيّ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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