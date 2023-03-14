الكنيسة الأمريكية تصدر كتابا عن خدمة القدّيس القمّص بيشوي كامل في لوس أنجلوس

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال يوم 21 من مارس الجاري بذكرى رحيل القديس القمص بيشوي كامل، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بحي إسبورتنج بمحافظة الإسكندرية.

وبهذه المناسبة أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ولاية شيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكية، عن إصدار كتاب "قصة خدمة القدّيس القمّص بيشوي كامل في لوس أنجلوس"، وقال القمص يوحنا نصيف راعي الكنيسة في نشرة تعريفية عن الكتاب، إن هذا الكتاب الشيّق هو ذكريات جميلة مِن شاهد عيان على خدمة أبينا القدّيس القمّص بيشوي كامل، في منطقة لوس أنجلوس في جنوب كاليفورنيا، والمناطق التي حولها.. والتي بدأت في نوفمبر 1969م، وظلّت متابعته للخدمة فيها حتّى نياحته في مارس 1979م.

يكتب لنا هذه الذكريات، أستاذنا الحبيب الدكتور إلهامي خليل، الخادم بإيبارشيّة لوس أنجلوس، بالولايات المتّحدة الأمريكية. وهو طبيب ناجح، وكاتب ماهر، ومؤرِّخ مُدقِّق، وخادم متميِّز عابر للأجيال.

تشمل هذه المذكّرات، توثيقًا تاريخيًّا لظروف الخدمة ونشأة الكنيسة في مناطق الغرب الأمريكي، وكيف استخدم الله القدّيس القمّص بيشوي كامل في تأسيس قواعد الخدمة في تلك المنطقة، بروحه الناريّة المملوءة بالحُبّ، وأيضًا بقدوته المقدّسة الشديدة الجاذبيّة.. كما تَصِف لنا أيضًا علاقته بالمنطقة في مرحلة ما بعد تأسيسه للخدمة فيها، وكيف ساعد على تأسيس كنيسة ثانية أيضًا، مع تزويد المنطقة بمجموعة من الآباء الكهنة، الذين تتلمذ معظمهم على يديه..!

الكتاب مكتوب بأسلوب شيّق، ومطبوع كلّه بالألوان، في 48 صفحة من القطع المتوسِّط، ويحوي مجموعة كبيرة من الصور النادرة بالألوان للقمّص بيشوي كامل.. كما يحوي أيضًا مجموعة رسائل جميلة من القدّيس البابا كيرلّس السادس للقدّيس القمّص بيشوي كامل، يَظهر فيها أبوّته وتشجيعه للخدمة مع العديد من التوجيهات الروحيّة والرعويّة..

الكتاب متوافر في نسخة باللغة العربيّة، ونسخة أخرى باللغة الإنجليزيّة، وموجود بمكتبة كنيسة مارجرجس باسبورتنج. ويوجَد تخفيض للجملة.