«صورة وتعليق».. البابا كيرلس السادس وسط مجمع كهنة الإسكندرية

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤخرا بذكرى رحيل البابا القديس كيرلس السادس، والذي اعترفت الكنيسة بقداسته في أول دور انعقاد لمجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة والمعروف باسم المجمع المقدس.

وبهذه المناسبة نشر الباحث كريم كمال، مؤسس الاتحاد العام لأقباط لأجل الوطن، صورة نادرة للبابا كيرلس السادس مع مجمع كهنة الإسكندرية.

وافتتحت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأراضي المقدسة، كنيسة البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الـ21، للأقباط الأرثوذكس في بيت لحم، وتحرك موكب افتتاح الكنيسة برئاسة الأنبا أنطونيوس مطران الأراضي المقدسة والشرق الأدنى، من أمام كنيسة المهد.