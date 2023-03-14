لجنة التخطيط بالأهلى تفاضل بين 4 حراس لمنافسة الشناوى

استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على ضم حارس مرمى للفريق الأول بالنادي خلال الموسم المقبل ليكون بديلًا لمحمد الشناوي مع نهاية الموسم الجاري بعد المستوى المتذبذب الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مسئول أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تجهز ملفًا يضم 4 بدائل لمحمد الشناوي للتعاقد مع أحدهم قبل انطلاق الموسم المقبل لمنافسة الحارس الأساسي.

وأشار المصدر إلى أن هناك 4 حراس على طاولة السويسري مارسيل كولر، وهم محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، والمهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، ومحمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي، وذلك للمفاضلة بينهم وضم أحدهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على مشاهدة تسجيلات لمباريات القطن الكاميروني رفقة الجهاز المعاون له؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل مواجهة الفريقين مساء الجمعة المقبل.

وحرص كولر على عقد عدة جلسات مع جهازه المعاون، فى بداية تحضيرات الفريق لمباراة القطن الكاميروني، والبرنامج التدريبي للفريق خلال وجوده في جنوب إفريقيا وقبل السفر إلى الكاميرون.

وناقش كولر مع معاونيه سواء في فندق الإقامة أو على هامش التدريبات المقامة على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا كل الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وأجري طارق قنديل، عضو مجلس ادارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة في جنوب إفريقيا، اتصالات مع سفير مصر بالكاميرون، للاطمئنان على ترتيبات الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب استعدادًا لمباراة القطن المقرر لها الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بالتنسيق الكامل مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا ظهر غدٍ الأربعاء متوجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن الكاميروني الجمعة المقبل.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.