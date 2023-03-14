الأهلى يواجه المصرى.. والزمالك يصطدم بالبنك الأهلى فى كأس الرابطة

أسفرت قرعة دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة، والتي تقام مبارياتها خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية (كوت ديفوار 2024)، عن مواجهة صعبة للأهلي مع المصري.

وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي، فيما جاء الزمالك مع البنك الأهلي، وغزل المحلة مع الإسماعيلي، والمقاولون العرب مع حرس الحدود، وبيراميدز مع إنبي، والاتحاد مع فاركو، وسيراميكا مع سموحة، وفيوتشر مع طلائع الجيش.

من جهته، أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، على أن مراسم قرعة بطولة كأس الرابطة تجرى من دور الـ16 وحتى النهائي، بنظام خروج المغلوب في ظل ازدحام الموسم بالأجندة الدولية وارتباطات الأندية في البطولات الإفريقية وكذلك المسابقات المحلية.

وقال عامر حسين، في المؤتمر الصحفي الخاص بقرعة كأس الرابطة، إن دور الـ١٦ والـ٨ سيقامان في التوقف الدولي شهر مارس الجاري، وباقي مباريات البطولة خلال فترة الأجندة الدولية في شهر يونيو المقبل.

يذكر أن فريق فيوتشر يحمل لقب كأس رابطة الأندية المصرية من الموسم الماضي بعدما فاز على غزل المحلة بخماسية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم وقتها على استاد القاهرة الدولي.