الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب وشقيقته سقطت عليهما شجرة بالشرقية

جريدة الدستور

أصيب شاب وشقيقته بسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوط شجرة عليهما أثناء سيرهما بالطريق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ما يفيد إشارة مستشفى السعديين، بوصول كلا من "رامى إ ع" 27 عاما مقيم نطاق مركز مشتول السوق، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقته "ماجى" 25 عامًا مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تقديم الإسعافات الاولية لهما والعلاج اللازم.

وبالفحص تبين حدوث إصابتهما إثر سقوط شجرة عليهما أثناء سيرهما بالطريق، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شاب شجرة محافظة الشرقية

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