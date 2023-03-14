الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسمم طفل تناول مبيدًا حشريًا فى الشرقية

تسمم
تسمم

أصيب طفل، عمره 3 سنوات، بقيء دموى من التسمم، اليوم الثلاثاء، إثر تناوله مبيدا حشريا بطريق الخطأ داخل منزله بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول "عبدالقادر و" 3 سنوات، مقيم بنطاق الصالحية الجديدة، مصابا بقىء دموى، وتم تقديم الإسعافات الأولية له، وتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

بالفحص تبين إصابة الطفل إثر تناوله مبيدا حشريا بالخطأ داخل المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.

طفل مبيد حشري محافظة الشرقية الصالحية الجديدة مستشفى الزقازيق الجامعى

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