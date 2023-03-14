كيف نتحقق من المحتوى الإخباري ونواجه الشائعات؟.. كاتب صحفي يجيب

قال الكاتب الصحفي أحمد عاطف المسئول عن نشرة "رادار نيوزليتر"، إن فكرة النشرة جاءت لمواجهة الشائعات، والتحقق والتأكد من صحة أي خبر أو محتوى منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية.

وأوضح الكاتب الصحفي، خلال لقائه علي القناة الأولى، أن فكرة النشرة جاءت خلال فترة كورونا بعد انتشار عدد كبير من الشائعات الكبيرة التي تسببت في العديد من الوفيات خلال تلك الفترة، موضحاً أن اسم "رادار" جاء من خلال عمله كمحرر عسكري، معلقاً “"الرادار مبيسبش حاجة موجودة قدمه".

وأكد الكاتب الصحفي، أن النشرة مواجهة لعدد كبير من المدونين والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً للمواطن العادي، موضحاً "بنقدر نوجه المواطنين أنهم يعرفوا ويتأكدوا بأنفسهم أن المحتوى المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي صحيح أو مضلل".