محافظ أسيوط يفتتح معرض مستلزمات رمضان وعيد الأم لبيع السلع المخفضة

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، معرض مستلزمات رمضان وعيد الأم لبيع السلع والمواد الغذائية المخفضة بحي شرق، والذي ينظمه فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة بمقر نادي جمعية الشبان المسيحية بحي شرق في الفترة من 13 مارس وحتى 27 مارس 2023 لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين ومستلزمات شهر رمضان وعيد الأم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 25%.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها بالأسواق ومحاربة احتكار المواد الغذائية من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

حضر الافتتاح النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وداليا الفونس رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعي.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم المواد الغذائية المتنوعة مثل "اللحوم البلدي الطازجة والمجمدات بأنواعها والخضروات والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والشاي بأنواعه وكافة أنواع المواد الغذائية وياميش رمضان والتمور بأنواعها وبعض المشغولات اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية" والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بنسبة من 20 إلى 25%، كما تفقد قسم معروضات ومنتجات هيئة تنمية الصعيد من تمور ومنتجات الدواجن وياميش رمضان والتي تباع بأسعار مخفضة لتناسب إحتياجات المواطنين.

كما التقى المحافظ مسئولي جهاز تنمية المشروعات والقيادات التنفيذية والشعبية المشاركة في المعرض بمقر النادي، موجهًا لهم الشكر على المشاركة في تنظيم المعرض والمنافذ المختلفة بالمحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، كما اطمأن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض ورخص أسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين تسهيلاً لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار، مضيفًا أنه أصدر توجيهاته بالتوسع في فتح المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال الشهر الكريم.

ولفت إلى الاستمرار في اقامة معارض "أهلاً رمضان" بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

خلال افتتاح معرض مستلزمات رمضان بأسيوط

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