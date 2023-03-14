تخريج دفعة جديدة من المرتلين بمعهد القديس ديديموس للمرتلين بالدير المحرق

احتفل دير المحرق بأسيوط بتخريج دفعة جديدة من المرتلين بمعهد القديس ديديموس للمرتلين بالدير المحرق.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالدير المحرق بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وتوابعها ونيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق العامر والقمص ميصائيل المُحرقي المشرف على المعهد.

وخلال صلوات القداس تمت صلوات ترقية بعض الشمامسة وبعد انتهاء القداس تم عمل احتفال داخل المعهد بتخريج دفعة جديدة من المرتلين.

أنشئ المعهد ـ بالدير ـ في أواخر السبعينات لتخريج مرتلي الكنيسة والعرفاء الذين لا تستغني عنهم الكنيسة القبطية لأنهم المتخصصون في ممارسة طقس الكنيسة بانتظام والمعايشون له يومياً والمحافظون عليه من كل قلوبهم لتفرغهم الكامل له وعدم ارتباطهم بأي مشاغل أخرى.

ومدة الدراسة في المعهد خمس سنوات يتلقى فيها الطالب بعض المناهج التعليمية ـ بالإضافة إلى الألحان والطقوس الكنسية بالكامل ـ مثل:

دراسة في العهدين القديم والجديد، وتاريخ الكنيسة.

- حفظ المزامير.

- اللغة القبطية.

- اللغة العربية.

- الحساب.

وقد كان هذا المعهد ـ عندما أنشئ فرعه الرئيسي بالقاهرة ـ غالبية طلابه من المكفوفين، لذلك أطلق عليه اسم القديس ديديموس واستمر يحمل هذا الاسم إلى اليوم.

شروط الالتحاق

1- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة متوسطة

2- أن يكون السن من (15- 24 سنة) ومدة الدراسة (5 سنوات).

3- تزكية الأب الكاهن معتمدة من المطرانية التابع لها، وألا يكون مفصولاً من معاهد أخرى مماثلة

4- أن يكون متفرغاً للدراسة تفرغاً كاملاً، وأن يكون أعزب.

5- أن يجتاز الاختبار الشخصي الخاص بالقدرات الصوتية والنطق السليم.

6- تقدم الأوراق في المدة من (1 أغسطس - 14 سبتمبر) من كل عام.7- الاختبار الشخصي يوم (15 سبتمبر) من كل عام).

