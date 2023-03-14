الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مجلس الأهلى يجدد الثقة فى كولر بعد «زلزال صن داونز»

خلال اجتماع مجلس
خلال اجتماع مجلس إدارة الأهلي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق فرصة للم الشمل على المستوى المحلي وتجديد الثقة في الجهاز الفني وتأجيل أي قرارات لنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن  مسئولي الأهلي رفضوا فكرة إقالة المدير الفني بعد الهزيمة بنتيجة 5/2 أمام صن داونز، وهناك استقرار على بقاء الوضع كما هو عليه.

وأضاف المصدر أن المجلس الأحمر جدد الثقة ومنح مارسيل كولر فرصة للم الشمل وحصد لقب الدوري ولقب كأس مصر قبل تقييم موقفه من جديد في نهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلي أن إدارة الكرة رفضت الاستعجال في أي قرارات متعلقة بالجهاز الفني خاصة أن الموسم مازال مستمرا وهناك أكثر من بطولة وأيضا ما زال الأمل قائما قبل مواجهة القطن الكاميروني.

السويسري مارسيل كولر صن دوانز القطن الكاميروني محمود الخطيب الاهلى

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