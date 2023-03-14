الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

علاقة محرمة تنتهى بوفاة شاب فى الدقهلية

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه، الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق الرابع، بقرية دموه التابعة لمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول بلاغ من أهالي قرية دموه، بوفاة شخص نتيجة سقوطه من إحدى الطوابق العلوية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين مصرع «عبدالرحمن. ك»، 35 عاما، نتيجة قفزه من الطابق الرابع، لإقامته علاقة غير شرعية مع سيدة «ش. أ» 20 عاما، مقيمة في نفس العقار محل الواقعة، وعند استشعاره وجود أهل الزوج والمتواجد خارج البلاد قام بالقفز من تلقاء نفسه أثناء محاولته الفرار.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفي دكرنس العام، تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع الدقهلية الطابق الرابع سقوط البحث الجنائي

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وائل لطفي

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