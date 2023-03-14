لأول مرة.. «تعليم بني سويف» تُمثل مصر في المعرض العالمي للبحث العلمي بأمريكا

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، التهنئة، لمسؤولى قطاع التربية والتعليم، بالإنجاز الذي حققه طلاب بني سويف وفوزهم بعدد من المراكز الأولى عالميًا ومحليًا في مجال البحث العلمي والابتكارات، وتمثيلهم لمصر عالمياً في تصفيات المعرض العالمي للبحث العلمي المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة طلاب من مختلف دول العالم.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز والتميز والأداء المشرف، مقدماً التهنئة لأبنائه الطلاب، مطالباً بمزيد من الجهد والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المسابقات محليًا وعالميًا.

وأكد على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والمسابقات العلمية والرياضية، الأمر الذي ينعكس على تنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية والذهنية، ويوسع من مداركهم ويرسخ لمهنجية التفكير العلمي من خلال المشاركة في مثل الفعاليات التي تعبر عن طاقاتهم وتساعد في الكشف عن مواهبهم وملكاتهم العقلية بما يتسق مع رؤية مصر 2030، خاصة في محور بناء الشخصية المصرية لاسيما مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لرعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في التقدم والازدهار.

لأول مرة.. «تعليم بني سويف» يُمثل مصر في المعرض العالمي للبحث العلمي بأمريكا

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تعليم بني سويف، سيمثل جمهورية مصر العربية في المعرض العالمي للبحث العلمي المزمع إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يعد إنجازاً فريداً يتحقق "لأول مرة" ويصل فيه لهذه المرحلة من التصفيات على مستوى العالم، حيث فاز بالمركز الأول عالمياً "مشروع كرسي طبي متحرك" في مجال العلوم الطبية والمقدم من الطالبين (ياسين مصطفى علوي، عبدالله محمد سعد) بمدرسة stem للمتفوقين.

فيما فاز "مشروع توليد الطاقة الكهربائية بصفة مستمرة "بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال الطاقة الفيزيائية، والذي تقدم به الطالب أبو الخير سيد أبوالخير بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى، في حين فاز المركز الثاني على مستوى الجمهورية مشروع “الحرب الإلكترونية في مجال البرمجيات”، والمقدم من الطالب ياسين أحمد عيد بمدرسة الشهيد محمد أنور السادات، بينما فاز بالمركز الثالث "مشروع طوب حراري عازل" في مجال الهندسة البيئية المقدم من الطالبة ياسمينا أحمد سعد بمدرسة stem للمتفوقين.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة العالمية" ايسف" للعلوم والهندسة، وكافة القائمين على تدريب الطلاب" تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية "بقيادة ماجد أبو سيف مدير المركز"، معربا عن تمنياته بدوام التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى العالم، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بمجال البحث العلمي ضمن خطتها لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم ليساهموا مستقبلا في بناء وطنهم ورفع علمه في كافة المحافل العالمية، مؤكدا على أهمية تبني الموهوبين والمتميزين من خلال تشجيعهم ورعاية مشروعاتهم واختراعاتهم.