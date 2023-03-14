الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الميكروباص اتقسم نصين».. حادث مروع يودي بحياة 3 بالإسكندرية

اثار الحادث
اثار الحادث

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وقوع حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة وأخرى ميكروباص، والتسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين مما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق. 

وقررت النيابة تشكيل لجنة فنية لمعاينة آثار الحادث، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البري، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل وميكروباص بمدخل المدينة بنطاق محرم بك حي وسط ووجود وفيات ومصابين جراء الحادث، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث بصحبة سيارات الإسعاف.

أسماء المتوفين في الحادث

وبالمعاينة والفحص تبين تصادم سيارة نقل ثقيل مقطورة وسيارة أجرة ميكروباص انشطرت لنصفين مما أدى إلى مصرع 3 من ركابها، وهم مصطفى محمود، 40 سنة، وتوفي بمستشفى جمال حمادة، وشخصين آخرين مجهولين الاسم والعنوان في العقد الثالث من العمر بمشرحة مستشفى رأس التين، وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفيات جمال حمادة، ومصاب إلى مستشفى جمال عبد الناصر.

كما توقفت الحركة المرورية بالطريق المؤدي إلى مدخل الإسكندرية ووسطها بسبب الحادث، وجاري العمل على تيسير الحركة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

أخطرت النيابة الإسكندرية التصريح بدفن الكشف الطبى تشكيل لجنة فنية حادث تصادم سيارتين سيارة أجرة ميكروباص

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