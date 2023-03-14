تقرير دولى: مصر تشرع فى تنفيذ مشروع هيدروجين أخضر بقيمة 5.1 مليار دولار

أكد تقرير دولي، أن مصر تشرع في تنفيذ مشروع هيدروجين أخضر بقيمة 5.1 مليار دولار لتكثيف اعتمادها على الطاقة النظيفة.

وقال موقع "ريناوبل ناو" الدولي المتخصص في أخبار الطاقة، إن تشاينا إنرجي تطلق مشروع H2 الأخضر بقيمة 5 مليارات دولار في مصر في مايو المقبل.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن شركة تشاينا إنرجي تخطط لبدء تنفيذ مشروع هيدروجين أخضر بقيمة 5.1 مليار دولار (4.82 مليار يورو) في مصر في مايو.

كانت شركة تشاينا إنرجي، واحدة من عدة شركات محلية وعالمية وقعت في نهاية عام 2022 مذكرات تفاهم لدراسة تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال سونج هايليانج، بحسب بيان لمجلس الوزراء ، إن المستثمر الصيني سيرسل فريقًا من الشركة الشهر المقبل لمناقشة تفاصيل المشروع.

وسيتم تطوير المشروع على مرحلتين وسيشمل محطة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وأجهزة التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين ، وأجهزة تصنيع الأمونيا ، ومرافق التخزين والمعالجة الداعمة ، كما أُعلن سابقاً. بمجرد تشغيل المجمع ، من المتوقع أن ينتج 140 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

وقال هايليانج إن الإنتاج يمكن تصديره على هيئة أمونيا خضراء إلى أوروبا.

وأشار رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "تشاينا إنرجي" قامت بالفعل بعمل في 10 مشروعات للطاقة في مصر، حيث تعمل الشركة حاليًا على ربط كهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية وكذلك في مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 700 ميجاوات في كوم أمبو.

بالإضافة إلى ذلك ، تهتم الشركة أيضًا بالاستثمارات في استبدال خطوط الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

من جانبه قال مدبولي إن الحكومة مستعدة لتقديم حزمة كبيرة من الحوافز والوزارات ستتعاون مع بعضها البعض لدعم وتسريع إنجاز هذه المشاريع.