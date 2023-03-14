تقرير دولي: المتحف المصري الكبير أعجوبة معمارية

قال موقع "ArchDaily" الدولي المعني بالفنون والمعرفة، إن المتحف المصري الكبير أعجوبة معمارية ومركزًا رائدًا للدراسات العلمية والتاريخية والأثرية، وأحد أكثر المنشآت الثقافية أهمية.

ولفت الموقع في تقرير، إلى أن المتحف المصري الكبير في القاهرة يعد على مدار عقدين من الزمن أحد أكثر المباني الثقافية المتوقعة، ومن المقرر أن يكون أعجوبة معمارية ومركزًا رائدًا للدراسات العلمية والتاريخية والأثرية.

يحتل المشروع الضخم الضخم الذي تبلغ تكلفته مليار دولار موقعًا تبلغ مساحته حوالي 500000 متر مربع بجوار موقع التراث العالمي لليونسكو الأهرامات في هضبة الجيزة.

وأضاف أن داخل قاعاته سيعرض ما سيصبح قريبًا أكبر متحف أثري في العالم 3500 عام من التاريخ المصري القديم، والذي تم الكشف عنه من خلال مجموعة تضم أكثر من 100000 قطعة أثرية سيتم عرض العديد منها لأول مرة.

ومع حجمه وأهميته الواضحة، فإن مشروعًا بهذا الحجم يتطلب حلولًا كبرى، في قلب تصميمها توجد حالات العرض الحديثة التي ستضم وتحمي بعضًا من أهم القطع الأثرية القديمة، كجزء من مهمة الحفاظ على ماضي مصر المجيد، وتشكل هذه جوهر المتحف، وتحافظ على الكنوز في الداخل وتسمح للزوار بتقدير تاريخ البلاد الغني وتراثها الثقافي.

أعلنت شركة Goppion، ومقرها ميلانو بإيطاليا، عن مساهمتها في المتحف المصري الكبير كعلامة تجارية وراء تصميم وتصنيع وتركيب 122 صندوق عرض متحفي.

وتسكن المنسوجات والمعادن والخشب والريش والمواد العضوية الأخرى التي لا تقدر بثمن والهشة للغاية، وتفي حقائب "Goppion" بمتطلبات الحفظ الأكثر صرامة مع توفير الإبداع والحرفية والابتكار التقني.

أكد التقرير أن مرض توت عنخ آمون المذهل، الذي يستضيف ما يقرب من 5000 قطعة أثرية تخص الفرعون.

وعلى الرغم من أن فترة حكم توت عنخ آمون كانت قصيرة (حوالي 1332 - 1323 قبل الميلاد)، فقد اكتسب اسمه شهرة منذ الاكتشاف اللافت لقبره الذي لم يمس بالكامل تقريبًا قبل قرن من الزمان، في عام 1922.

يعد المعرض بحد ذاته معلمًا بارزًا؛ إنها المرة الأولى التي يتم فيها عرض مجموعة توت عنخ آمون للجمهور بكاملها.

ومن أعظم الكنوز الموجودة في الجزء الداخلي من قبر الملك الشاب مروحة مصنوعة من ريش النعام بمقبض عاجي مزين بالذهب واللازورد، وجمع الريش من قبل الفرعون منذ أكثر من 3000 عام وتم الحفاظ عليه جيدًا، إلى جانب القطع الأثرية الأخرى من القبر.