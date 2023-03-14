الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متحدث التربية والتعليم: النماذج الاسترشادية هدفها تدريب الطلاب على شكل الامتحانات

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التعليم والتعليم الفني

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التعليم والتعليم الفني، أهمية النماذج الاسترشادية  الخاصة بامتحانات الطلاب، قائلاً: "إن هدفها تدريب الطلاب على شكل وطبيعة الأسئلة التي سوف تأتي في امتحانات نهاية العام.

وأضاف زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك خطة واضحة وتوجيهات أعلن عنها الدكتور رضا حجازي مع بداية العام الدراسي تمثلت في الكشف بشفافية تامة عن كل الخطوات وكل للتفاصيل للعام الدراسي حتى نهاية العام بوضع الامتحانات بشكل مبكر.

وأوضح أنه تم عقد مؤتمر صحفي قبل نهاية الترم الأول منذ حوالي شهرين، للإعلان عن كافة مواصفات امتحانات الثانوية العامة وتقسيمتها، لافتا إلى أنها سوف تكون بين 85% اختيار من متعدد و15% جزء مقالي، على أن يتم الإعلان عن جداول الامتحانات بداية شهر مارس، وتحميل نماذج استرشادية.

وأكد أن الهدف من النماذج الاسترشادية ، هو أن يتعرف الطلاب على طبيعة الأسئلة ويتدربون عليها حتى يستطيعوا التركيز ، ويصبح الموضوع  سهل بالنسبة إليهم ، ولا يشوبه أي ضغط،  لافتاً إلى أنه تم طرح نموذج الإجابة عن تلك النماذج الاسترشادية.

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