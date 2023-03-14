الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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أستاذ علوم سياسية يستعرض دلالات زيارة رئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

استعرض الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، دلالات زيارة رئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر، قائلاً: "إن هناك حاجة ملحة بين دول الاتحاد الأوربي للنقاش والحوار مع الدول المهمة في الإقليم مثل جمهورية مصر العربية".

وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك حرصًا على إحياء العلاقات المصرية الأوروبية بقوة وإحياء فكرة الشراكة بين مصر وأوروبا، لافتاً إلى أن الأوروبيين يرون أهمية الدور المصري في مناقشة العديد من القضايا مثل مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح  الدكتور طارق فهمي، أن دول الشمال الأوروبي تنظر إلى مصر على أنها شريك تجاري كبير، لافتاً إلى أن رئيسة الوزراء الأوروبية تحدثت  خلال زيارتها إلى مصر عن الأزمة العالمية وتداعياتها على الدول الأخرى.

وأشار  أستاذ العلو السياسية ، إلى أن رئيسة الوزراء الدنماركية طرحت فكرة التحول الأخضر خلال زيارتها لمصر، لافتاً إلى أن ذلك  يؤكد رؤيتها أن هناك فرص كبيرة وواعدة لدى مصر في هذا الإطار.

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