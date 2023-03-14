80 ألف متطوع يحضرون مبادرة «كتف فى كتف» الجمعة المقبلة

قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة "كتف في كتف" تشهد حضور 80 ألف متطوع خلال الجمعة المقبلة.

وأضافت «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن الشباب المتطوع يبذل الكثير من الجهود، خلال أكثر من عام، معقبة: «كتفهم في كتف بعض، وفي كتف كل الجمعيات الشريكة المتواجدة على الأرض، وكل الجهات التنفيذية».

وأشارت إلى أن أكثر مشهد مسيطر على العمل الأهلي التنموي منذ بدء العمل فيه هو أننا «كتفنا في كتف بعض»، حيث أننا جميعنا يد واحدة، واجهنا الكثير من التحديات والصعاب التي لم نكن نتخيل أننا نستطيع أن نتغلب عليها.

عن مبادرة «كتف في كتف»

تأتي مبادرة «كتف في كتف» التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.