الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

80 ألف متطوع يحضرون مبادرة «كتف فى كتف» الجمعة المقبلة

نهى طلعت عبد القوي
نهى طلعت عبد القوي

قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة "كتف في كتف" تشهد حضور 80 ألف متطوع خلال الجمعة المقبلة.

وأضافت «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع  عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن الشباب المتطوع يبذل الكثير من الجهود، خلال أكثر من عام، معقبة: «كتفهم في كتف بعض، وفي كتف كل الجمعيات الشريكة المتواجدة على الأرض، وكل الجهات التنفيذية».

وأشارت إلى أن أكثر مشهد مسيطر على العمل الأهلي التنموي منذ بدء العمل فيه هو أننا «كتفنا في كتف بعض»، حيث أننا جميعنا يد واحدة، واجهنا الكثير من التحديات والصعاب التي لم نكن نتخيل أننا نستطيع أن نتغلب عليها.

عن مبادرة «كتف في كتف»

تأتي مبادرة «كتف في كتف» التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية  للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها مطلع 2023

فيروس «H3N2».. علامات وأعراض أحدث أنواع الإنفلونزا الهندية

أحمد ناجى يهاجم تامر أمين بسبب مطالبته برحيل اتحاد الكرة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والقنوات الناقلة

المونيتور: ارتفاع صادرات مصر إلى الصين تعكس عمق العلاقات بين البلدين

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. من هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية