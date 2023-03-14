ذكريات من حياة الفنانين يكشفها نبيل عبدالنعيم مخرج برنامج «الست دى أمى»

كشف المخرج نبيل عبد النعيم، مخرج البرنامج الشهير "الست دي أمي"، أن حلقة النجم سمير غانم أسطورة الكوميديا، شهدت الكثير من المواقف المؤثرة، حيث أوضح سمير غانم خلالها مدى معاناة والدته ودعمها لهم، وخاصة بعد فصله من كلية الشرطة، كما أوضح أن اللحظات الاخيرة في حياة والدته كانت مؤثرة حيث أصيبت بالشلل.

وأشار المخرج نبيل عبد النعيم، خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس، المذاع عبر فضائية الحياة، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، إن هناك حلقات لا تنسى من البرنامج خاصة بفنانين محبين لوالدتهم بجنون، وكانت أبرزها؛ حلقة الموسيقار عمر خيرت وأحمد بدير و الفنان أحمد خليل وشيخ الأزهر سيد طنطاوى رحمه الله، والفنانة فردوس عبد الحميد التي كانت تبكى بكاءً هستيريًا عند حديثها عن والدتها.

كما ذكر المخرج نبيل عبد النعيم، أن هناك حلقات، تحدث فيها الفنانون عن بعض المواقف الطريفة التي تعرضوا لها، وكانت أشهرها حلقة للفنان محمد الحلو الذي كان معروف عن عائلته أنها تربى الأسود وهي صغيرة في المنزل، وكان لديهم حالة وفاة داخل المنزل، وأثناء قراءة الشيخ للقرآن سمع صوت والدة محمد الحلو تقول "الأسد فك يا ولاد".

كما كشف عن موقف مؤثر للفنان علي الحجار خلال حلقته بالبرنامج، قائلاً: "إن والد علي الحجار تعرض لموقف صعب جدا عام 1960، وهو فصله من الإذاعة المصرية، والسبب أن الشجعاي رئيس الإذاعة، وقتها طلب منه تغيير اسمه "إبراهيم الحجار" ولكنه رفض".

وأشار إلى أن والدة الفنان علي الحجار، عملت على دعم زوجها بعد تعرضه لهذا الموقف، واشترت ماكينة خياطة وتعرضت للعديد من المواقف الصعبة والتحديات.