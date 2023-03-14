الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«دفاية» تقتل مسناً في حلوان

حريق
حريق

نفت سيدة مسنة وجود شبهة جنائية في مصرع زوجها خنقا عقب اندلاع حريق أدى إلى مصرعه وإصابة ابنها وتفحم محتويات الشقة في منطقة حلوان.

استمعت نيابة حلوان الجزئية إلى أقوال الشهود في واقعة وفاة مسن اختناقاً في حريق شقة سكنية.

وقالت زوجة المتوفي إنه ترك الدفاية الكهربائية مشتعلة، ما تسبب في نشوب الحريق، وأدى إلى التهام محتويات غرفة النوم بالكامل.

كما أسفرت عن وفاته اختناقاً من الحريق وإصابة ابنها ولكن تم إسعافه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة حلوان.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى المشرحة ونقل الطفلة المصابة إلى المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية 3 سيارات إطفاء استخدام اصف أقوال الشهود

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

«دفاية» تقتل مسناً في حلوان

مشاجرات تنتهي بقتلى ومصابين.. والأسباب تافهة

تقرير دولي: المتحف المصري الكبير أعجوبة معمارية

خلافات قديمة وراء مقتل شاب أمام المارة في العمرانية

15 مارس.. الأنبا رافائيل ضيفاً على المهرجان الـ25 لتنمية الأسرة المسيحية

مقبرة توت عنخ آمون ضمن أعظم الاكتشافات.. الآثار المصرية تواصل إبهار العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. من هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية