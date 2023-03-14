«دفاية» تقتل مسناً في حلوان

نفت سيدة مسنة وجود شبهة جنائية في مصرع زوجها خنقا عقب اندلاع حريق أدى إلى مصرعه وإصابة ابنها وتفحم محتويات الشقة في منطقة حلوان.

استمعت نيابة حلوان الجزئية إلى أقوال الشهود في واقعة وفاة مسن اختناقاً في حريق شقة سكنية.

وقالت زوجة المتوفي إنه ترك الدفاية الكهربائية مشتعلة، ما تسبب في نشوب الحريق، وأدى إلى التهام محتويات غرفة النوم بالكامل.

كما أسفرت عن وفاته اختناقاً من الحريق وإصابة ابنها ولكن تم إسعافه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة حلوان.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى المشرحة ونقل الطفلة المصابة إلى المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.