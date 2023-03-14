الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتفاع ضحايا حادث طريق الإسكندرية الصحراوي لـ3 وفيات

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

كشف مصدر أمني ارتفاع عدد وفيات حادث طريق الإسكندرية الصحراوي لـ3 وفيات بعد وصولهم للمستشفى لتلقي العلاج، وإصابة 5 آخرين بكسور متفرقة بالجسم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، وسيارة نقل ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

7 سنوات أجهزة الأمنية اسكندرية الصحراوي إسكندرية الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

الحكومة تدخّر 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة لديها طفلان.. وهذا وقت استحقاق الصرف

سقوط تاجر مخدرات بحوزته حشيش في الجيزة

16 مصابًا فى تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

ارتفاع ضحايا حادث طريق الإسكندرية الصحراوي لـ3 وفيات

«الميكروباص اتقسم نصين».. حادث مروع يودي بحياة 3 بالإسكندرية

أمطار تصل لحد السيول على سيناء.. تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. مَن هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية