ارتفاع ضحايا حادث طريق الإسكندرية الصحراوي لـ3 وفيات

كشف مصدر أمني ارتفاع عدد وفيات حادث طريق الإسكندرية الصحراوي لـ3 وفيات بعد وصولهم للمستشفى لتلقي العلاج، وإصابة 5 آخرين بكسور متفرقة بالجسم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، وسيارة نقل ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.