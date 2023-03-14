الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل بميكروباص في الإسكندرية

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص

تسبب حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بمقطورة وسيارة ميكروباص بمنطقة بمحرم بك التابع لحي وسط الإسكندرية، في مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، مما تسبب في توقف الحركة المرورية على الطريق قبل أن تتدخل إدارة المرور وتقوم بتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات. 

وتلقى اللواء خالد البري، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل وأجرة ميكروباص بمدخل المدينة بنطاق محرم بك حي وسط ووجود وفيات ومصابين جراء الحادث، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم قوة الي مكان الحادث بصحبه سيارات الإسعاف. 

وبالمعاينة والفحص تبين تصادم سيارة نقل ثقيل مقطورة وسيارة أجرة ميكروباص انشطرت لنصفين مما أدى إلى مصرع 3 من ركابها وهم مصطفى محمود، 40 سنة، وتوفي بمستشفى جمال حمادة، وشخصين آخرين مجهولي الاسم والعنوان في العقد الثالث من العمر بمشرحة مستشفى رأس التين، وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفيات جمال حمادة ومصاب إلى مستشفى جمال عبد الناصر.

كما توقفت الحركة المرورية بالطريق المؤدي إلى مدخل الإسكندرية ووسطها بسبب الحادث وجرى العمل على تيسير الحركة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص
حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص
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