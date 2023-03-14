كينيا تكتشف نوعا جديدا من البعوض بالتزامن مع التوسع فى حملة نشر لقاحات الملاريا

أعلن معهد البحوث الطبية الكيني اكتشاف نوع آخر من البعوض في مقاطعة مارسابيت الشمالية بالتزامن مع إطلاق حملة ممتدة لنشر أول لقاح للملاريا في العالم في مسعى لحماية الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالملاريا، أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع في إفريقيا.



واعتبر معهد البحوث الطبية الكيني - بحسب بيان- أن نوع البعوض المكتشف حديثًا يعد خطرًا كبيرًا على الصحة العامة؛ حيث توجد الملاريا بشكل أساسي في الأجزاء الساحلية والغربية من البلاد ما يمهد لانتشار المرض في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وفق ما نقلته دورية "كونفرسيشن إفريقيا" المحلية.



وجاء الإعلان عن هذا الاكتشاف في الوقت الذي تنشط فيه وزارة الصحة الكينية في التوسع في نشر لقاح الملاريا وفق توصية المجموعة الاستشارية الفنية للتحصين وتوصية منظمة الصحة العالمية لعام 2021 لاستخدام اللقاح على نطاق أوسع بعدما تم تطعيم 400 ألف طفل بجرعة واحدة من اللقاح من ذي قبل.



وذكرت وزارة الصحة الكينية أن برنامج اللقاحات والتحصين الوطني في 26 مقاطعة فرعية عبر 8 مقاطعات في غرب البلاد أثمر عن تراجع في معدل الإصابات بعد نشر اللقاح، علاوة على استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات طويلة الأمد والرش الموضعي للأماكن المغلقة والتشخيص والعلاج الفوري.



وبلغ عدد حالات الإصابة بالملاريا 247 مليون حالة على نطاق العالم في عام 2021 حسب التقديرات، فيما بلغت حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا 619 ألف حالة، بينما تتحمل إفريقيا جزءا كبيرا وغير متناسب من عبء الملاريا العالمي، حيث سجلت القارة في عام 2021 ما نسبته 95% من حالات الإصابة بالملاريا و96% من الوفيات الناجمة عنها، ومثّل الأطفال دون سن الخامسة نحو 80% من مجموع الوفيات الناجمة عن الملاريا.