الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كينيا تكتشف نوعا جديدا من البعوض بالتزامن مع التوسع فى حملة نشر لقاحات الملاريا

البعوض
البعوض

أعلن معهد البحوث الطبية الكيني اكتشاف نوع آخر من البعوض في مقاطعة مارسابيت الشمالية بالتزامن مع إطلاق حملة ممتدة لنشر أول لقاح للملاريا في العالم في مسعى لحماية الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالملاريا، أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع في إفريقيا.


واعتبر معهد البحوث الطبية الكيني - بحسب بيان- أن نوع البعوض المكتشف حديثًا يعد خطرًا كبيرًا على الصحة العامة؛ حيث توجد الملاريا بشكل أساسي في الأجزاء الساحلية والغربية من البلاد ما يمهد لانتشار المرض في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وفق ما نقلته دورية "كونفرسيشن إفريقيا" المحلية.


وجاء الإعلان عن هذا الاكتشاف في الوقت الذي تنشط فيه وزارة الصحة الكينية في التوسع في نشر لقاح الملاريا وفق توصية المجموعة الاستشارية الفنية للتحصين وتوصية منظمة الصحة العالمية لعام 2021 لاستخدام اللقاح على نطاق أوسع بعدما تم تطعيم 400 ألف طفل بجرعة واحدة من اللقاح من ذي قبل.


وذكرت وزارة الصحة الكينية أن برنامج اللقاحات والتحصين الوطني في 26 مقاطعة فرعية عبر 8 مقاطعات في غرب البلاد أثمر عن تراجع في معدل الإصابات بعد نشر اللقاح، علاوة على استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات طويلة الأمد والرش الموضعي للأماكن المغلقة والتشخيص والعلاج الفوري.


وبلغ عدد حالات الإصابة بالملاريا 247 مليون حالة على نطاق العالم في عام 2021 حسب التقديرات، فيما بلغت حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا 619 ألف حالة، بينما تتحمل إفريقيا جزءا كبيرا وغير متناسب من عبء الملاريا العالمي، حيث سجلت القارة في عام 2021 ما نسبته 95% من حالات الإصابة بالملاريا و96% من الوفيات الناجمة عنها، ومثّل الأطفال دون سن الخامسة نحو 80% من مجموع الوفيات الناجمة عن الملاريا.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

تجديد حبس متهم بحيازة 24 ألف قرص مخدر بالشيخ زايد

كينيا تكتشف نوعا جديدا من البعوض بالتزامن مع التوسع فى حملة نشر لقاحات الملاريا

ننشر التحريات فى اتهام 5 أشخاص بقتل شاب والشروع فى قتل شقيقيه بالمرج

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وصول 176 راكبًا على متن رحلة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد

الأكبر في آسيا.. تدريبات «كوبرا جولد» تكشف الصراع بين أمريكا والصين بتايلاند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟