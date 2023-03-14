الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سفير مصر لدى الدنمارك: الشعب فى بروكسل متعلق بالحضارة المصرية الفرعونية

السفير كريم شريف
السفير كريم شريف سفير مصر لدى الدنمارك

قال السفير كريم شريف، سفير مصر لدى الدنمارك، إن زيارة رئيسة وزراء الدنمارك  للقاهرة ستؤدي إلى الكثير من النتائج الإيجابية على كلاً من الطرفين.

العلاقات المصرية الدنماركية

وأكد السفير كريم شريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الدنمارك من الدول الرائدة في مجال طاقة الرياح، كما أن مصر بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمام كبير بهذا القطاع، لذا التعاون المصري الدنماركي في هذا الشأن ستظهر نتائجه في القريب العاجل.

طاقة الرياح

وأضاف في حديثه، أن الشعب الدنماركي في العاصمة بروكسل من أكثر الشعوب التي تقدر الحضارة المصرية القديمة، حيث يوجد في أحد معارض الدنمارك قاعة خاصة للحضارة المصرية الفرعونية، وهذا خير دليل على ارتباط الدنماركي بالحضارة المصرية.

 

وأشار إلى، أنه بعد زيارة رئيسة وزراء الدنمارك لمصر اليوم سيكون هناك زيادة ملحوظة في عدد السياح القادمين من الدنمارك الفترة المقبلة.

كريم شريف سفير مصر لدى الدنمارك العلاقات المصرية الدنماركية سي بي سي من مصر

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