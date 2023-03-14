الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد نعينع: حبى لقراءة القرآن هواية.. وكل حرف موكل بملك

أحمد نعينع
أحمد نعينع

قال القارئ الكبير أحمد نعينع، إن الملائكة تتنزل على كل حرف من حروف القرآن الكريم إذا تمت القراءة بشكل صحيح.

ترتيل القرآن الكريم

وأكد القاريء أحمد نعينع، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الشيخ الشعراوي كان يقول إن كل حرف في القرآن الكريم موكل به ملك، فإذا قرأ كما نزل على قلب النبي تنزلت الملائكة على كل حرف.

حب القراءة

وأضاف في حديثه، أن حبه لتلاوة القرآن الكرييم نابع عن طريق الهواية والشغف بهذا الترتيل، ولهذا هدفه الأساسي من قراءة القرآن الكريم هو الوصول للروحانية التي يشعر بها عند القرأة، معبراً: “مش بقدر أوصف إحساسي لما بقرأ بإخلاص” .

وأشار إلى، أنه في البداية وقبل الالتحاق بالإذاعة لم يتقاضَ أجرا، قائلاً: "كنت أسافر وأنفق من مالي الخاص لقراءة القرآن، لكنني كنت سعيدا للغاية، لأنني كنت أقرأ القرآن، ولما زاد الإقبال والطلب عليّ والتحقت بالإذاعة".

أحمد نعينع قراءة القرآن في المساء مع قصواء سي بي سي ترتيل القرآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

بالأرقام.. صادرات مصر من الكيماويات خلال 2022

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

أحمد نعينع: حبى لقراءة القرآن هواية.. وكل حرف موكل بملك

«الشركات السياحية»: جهود من القنصليات السعودية لحل التأشيرات المعلقة

المركزى للتعبئة والإحصاء يكشف أسباب زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%

بـ«الكرباج».. علقة موت لسيدتين حاولتا الدفاع عن كلب فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟