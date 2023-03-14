أحمد نعينع: حبى لقراءة القرآن هواية.. وكل حرف موكل بملك

قال القارئ الكبير أحمد نعينع، إن الملائكة تتنزل على كل حرف من حروف القرآن الكريم إذا تمت القراءة بشكل صحيح.

ترتيل القرآن الكريم

وأكد القاريء أحمد نعينع، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الشيخ الشعراوي كان يقول إن كل حرف في القرآن الكريم موكل به ملك، فإذا قرأ كما نزل على قلب النبي تنزلت الملائكة على كل حرف.

حب القراءة

وأضاف في حديثه، أن حبه لتلاوة القرآن الكرييم نابع عن طريق الهواية والشغف بهذا الترتيل، ولهذا هدفه الأساسي من قراءة القرآن الكريم هو الوصول للروحانية التي يشعر بها عند القرأة، معبراً: “مش بقدر أوصف إحساسي لما بقرأ بإخلاص” .

وأشار إلى، أنه في البداية وقبل الالتحاق بالإذاعة لم يتقاضَ أجرا، قائلاً: "كنت أسافر وأنفق من مالي الخاص لقراءة القرآن، لكنني كنت سعيدا للغاية، لأنني كنت أقرأ القرآن، ولما زاد الإقبال والطلب عليّ والتحقت بالإذاعة".