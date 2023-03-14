أحمد أيوب: ننتظر أن يكون يوم الجمعة يوما حاشدا للصحفيين

كشف الكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، عن مطالبه من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وقال خلال لقائه ببرنامج " كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إن يوم الجمعة هو يوم للصحفيين، فهو يوم ننتظره كل عامين نفتح فيه قضايانا وملفاتنا، والخلافات تنتهى ونتعاون في مناقشة ملفاتنا الصحفية .

وأضاف: "مطالبنا من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الذهاب للنقابة، وتحيا وحدة الصحفيين، ونقف بجانب نقابتنا، ونؤكد أننا يد احدة، ونختار بإرادتنا، ونختار ما نشاء، وعليك المشاركة، ولابد أن نقدم القدوة والمثل في المشاركة ونحافظ على كيان نقابتنا".

وأكد أن النقابة منذ نشأتها من جيل المؤسسين والأساتذة تؤكد على ضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات، ونقدم صورة لمصر كلها أننا صحفيين وأصحاب الرسالة والكلمة والقلم، وأتمنى أن يكون يوم الجمعة يومًا حاشدًا للصحفيين .

وأردف: "كل الاحترام لكل المرشحين، وجميعهم أخوة وأعزاء، ولكن خالد ميرى صديق عمر، وهو شخص نقابي بجد، ويعرف ما هي خدمة الزملاء وأصول المهنة".

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