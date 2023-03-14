المخرج نبيل عبدالمنعم يكشف ذكريات من حياة الكاتب أسامة أنور عكاشة

كشف المخرج نبيل عبد النعيم، ذكريات من حياة الكاتب أسامه أنور عكاشة، قائلًا: "إن أسامه أنور عكاشة حكى بأن والدته تزوجت من والده عندما كانت في العشرين من عمرها، وكانت تعاني من ضعف في عضلة القلب".

وأضاف المخرج نبيل عبدالنعيم، خلال لقاءه ببرنامج واحد من الناس، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن الأطباء حذروا والدة أسامة أنور عكاشة من الإنجاب، حيث قالوا لها ممنوع أن تنجب، لطنها أنجبت ثلاثة أولاد وتوفيت في عمر الـ28 عامًا.

وأوضح المخرج نبيل عبدالنعيم، أن دور الأم البديلة ظهر في حياة أسامه أنور عكاشة، حيث أخذت الأم البديلة الثلاث أبناء، وقامت بتربيتهم بعد زواج والده، وكأن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه السيدة الصحة أن تنجب الثلاثة أطفال، حتى يأتي إلينا الكاتب أسامه أنور عكاشة، ومن ثم تأتي الأم البديلة التي تعتبر غير قادرة على الإنجاب، وبالتالي تكمل الرسالة وتقوم بتربية الأبناء الثلاثة.