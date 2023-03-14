إعلام النواب: لابد من تعديل تشريعى يتواءم مع تطورات الصحافة

قال نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن الصحفي لا يرى نفسه سوى شخص باحث عن الحقيقة طول الوقت.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الصحفي طول الوقت يحمل مشعل التنوير للمجتمع.

وأشار إلى أن مهنة الصحافة تجمع تحت عباءة واحدة عدة مهن، موضحًا أنه لابد من تعديل تشريع نظراً لتطور المجال الصحفي، موضحاً أن الدولة تنظر لرفع المستوي الإجتماعي والمادي لمهنة الصحافة.

وأكد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه لابد من تعديل تشريعي يتواءم مع التطورات التي تشهدها مهنة الصحافة.