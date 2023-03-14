تجديد حبس متهم بحيازة 24 ألف قرص مخدر بالشيخ زايد

قرر قاضى المعارضات بالجيزة، تجديد حبس متهم بحيازة 24 ألف قرص مخدر و500، 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب القبض عليه، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

البداية كانت بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد عنصر إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

عقب التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن استهداف المتهم حال قيادته سيارة "نقل" ملكه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وضبطه وعُثر بحوزته على 24500 قرص مخدر، كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى - هاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائه للترويج لنشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1,960,000مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.