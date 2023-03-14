تزامناً مع حلول شهر رمضان.. «الطريقة الرجراجية» تنظم أنشطة دينية وعلمية بمقراتها وفروعها بالمغرب

أعلنت الطريقة الرجراجية الصوفي بالمملكة المغربية، عن تنظيم أنشطة دينية وعلمية بجميع مقراتها وفروعها بالمملكة المغربية، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم، وبمشاركتها أتباعها ومريديها ومقدميها، ويأتى ذلك تزامناً مع اقتراب موسم "رجراجة الصوفي"، الذي تنظمه الطريقة لمدة 40 يوماً وبمشاركة علماء وشيوخ من كافة أنحاء العالم الإسلامي.

وقال مولاي عبدالعزيز الرجراجي، شيخ الزاوية الرجراجية بالمملكة المغربية، إن الطريقة تقوم خلال شهر رمضان المعظم بتنظيم العديد من الأنشطة العلمية والدينية فرحاً بقدوم هذا الشهر المبارك، وفي سبيل ذلك تنظم العديد من الأنشطة الدينية والروحية خلال الشهر الكريم المبارك، حيث إن الزواية الرجراجية من الزوايا الصوفية التي لها العديد من الأدوار العلمية والدينية والفكرية والصوفية وفي سبيل ذلك نسعى لنشر الفكر الصحيح.

وتابع شيخ الزاوية الرجراجية: “أن الطرق الصوفية بالمغرب تنظم العديد من الأنشطة، خلال شهر رمضان المعظم، وهذا من باب المحبة لله ورسوله، فمعروف للجميع أن المغرب هو أرض التصوف والأولياء، فلذلك شهر رمضان بالنسبة لنا موسم للذكر والقرب من الله سبحانه وتعالى”.

فى سياق آخر، أعلنت الطريقة الرجراجية الصوفية بالمملكة المغربية عن انطلاق فعاليات المواسم الصوفية التي تنظمها الطريقة في 5 مايو من كل عام، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تستمر الفعاليات لعدة أيام ويشارك فيها عدد كبير من شيوخ وعلماء التصوف الإسلامي، ويشارك نيابة عن ملك المغرب عامل إقليم مدينة الصويرة المغربية وتشهد انطلاق فعاليات مواسم رجراجة الصوفية.

وقال مولاي عبدالعزيز الرجراجي شيخ الطريقة الرجراجية بالمملكة المغربية، إن موسم رجراجة الصوفي يشهد فعاليات دينية وصوفية كبرى، تستمر لعدة أيام، وتتنوع هذه الفعاليات بين أنشطة دينية وثقافية واجتماعية واقتصادية، ويهدف هذا الأمر إلى التأكيد على أن التصوف هو منهج حياة يمارسه الناس في ليلهم ونهارهم، فأهل التصوف لا يعيشون فى عزلة بعيدًا عن الناس ولكنهم يتعايشون مع الجميع.